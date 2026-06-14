【ＧＩＦＴ 最終話】涼の死を乗り越え――ブルズvsシャーク 伍鉄の最後の答えとは
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の最終話が、14日に放送される。
【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
決勝戦は「ブルズvsシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。
大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかけ…。
そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。
（modelpress編集部）
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【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」最終話あらすじ
決勝戦は「ブルズvsシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。
大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかけ…。
そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。
（modelpress編集部）
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