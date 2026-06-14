FIFAワールドカップ北中米大会がついに開幕した。我らが日本代表は初出場の1998年のフランス大会以来8大会連続での本戦出場となった。AFCアジアカップでは2011年を最後に優勝こそしていないものの、今やアジアでは最強とも言える存在になっている。現在日本はFIFAランキングで18位、イランは21位、韓国は25位だ。

1998年以前を知っているサッカーファンからすれば隔世の感があるが、ここでは1998年と2002年大会の日本代表を振り返る。この時の悔しさと喜びが今の強さに繋がっている面もあると考えるからだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

【写真】2002年の日韓ワールドカップでファンがハイタッチを交わした渋谷スクランブル交差点の今

ジョホールバルの歓喜

1998年大会はあと一歩で本大会出場を逃した「ドーハの悲劇」の次の大会で、イランとのアジア第三代表決定戦では延長戦でFW岡野雅行がゴールを決め、本大会進出を決めた。この試合は当然イランにとっても非常に重要で、イランはアリ・ダエイとともに強力FWを形成するコダダド・アジジが試合前日に車椅子で報道陣の前に姿を見せた。負傷したか！ と思わせたが、試合開始時にはピンピンしたアジジがセンターサークルにおり、陽動作戦を仕掛けたのであった。これは日本のネットでは「アジジ作戦」と呼ばれた。

新たな伝説が生まれるか（日本サッカー協会の公式サイトより）

延長から岡野が二次予選で初めて出場するのだが、中田英寿から見事なスルーパスを受け絶好のチャンスでキーパーと1対1で止められる→また中田からスルーパスが来て1対1になるもなぜかシュートを打たず、中田にパスを出そうとして相手DFにボールをクリアされ中田が呆れる→またまた絶好のチャンスが来たがボールをふかしてはるか上空に、岡田武史監督が頭を抱える……という一連の流れがあった。

その後「お前には任せられん！」とばかりに中田がドリブルで相手陣営を突破してペナルティエリア外からシュート。キーパーがはじいたところで岡野がスライディングしながらシュートを決め「ジョホールバルの歓喜」となった。日本は国をあげて沸き立った。

だが、世界は甘くない。本大会予選ではバティストゥータ、オルテガ、ベロンなど世界クラスの選手を揃えたアルゼンチンに0-1で初戦は負け、2戦目はシュケル、ボバン擁するクロアチアに0-1で負ける。3試合目のジャマイカ戦こそ中山雅史が執念のゴールで日本代表史上初ゴールを決めたが結果は1-2で、0勝3敗という結果に終わった。中山は後に右足腓骨亀裂骨折と診断された。

スクランブル交差点を絶叫しながらハイタッチ

だが、この時の経験が2002年の日韓大会に繋がった。98年当時のメディアは開幕前、「日本代表は強い！」と煽った。強豪アルゼンチンには負けるかもしれないが、クロアチアと引き分け、ジャマイカに勝てば勝ち点4で決勝トーナメント進出できるかも、と期待をもたせた。だが、あっさりと3連敗し、彼我の差を思い知らされたのである。

その後日本代表の指揮を執ったのが、フランス人のフィリップ・トルシエ監督だ。ここに中田英寿と小野伸二と稲本潤一という中盤の才能がいたのに加え、「フラット3」と呼ばれる3バックのゾーンディフェンスとダブルボランチの3-5-2の布陣が機能した。DFは松田直樹、森岡隆三、宮本恒靖、中田浩二が務めたが、これが見事にハマり、初戦のベルギー戦は2-2の引き分け、第2戦のロシアは1-0で勝利、第3戦のチュニジアは2-0で勝利した。

私はロシア戦を東京・築地の東京ニュース通信社の「テレビブロス」編集部で見ていたのだが、稲本の決勝ゴールをリアルタイムで見て大興奮。その後は編集作業が進み、作業終了後に新橋駅から東京メトロ銀座線で渋谷に戻って自宅に歩いて帰ろうとしたら、スクランブル交差点がとんでもないことになっていた。ロシア戦勝利から間もない時刻である。

交差点を行き交う人々が走りながらハイタッチをしているのである。もしかしたら「ジョホールバルの歓喜」の時もこの光景はあったのかもしれないが、私はロシア戦の後に「日本代表が勝ったらスクランブル交差点を絶叫しながら走り、ハイタッチをする」というのを初めて見た。その後この儀式は続き、途中から混乱を避けるため「DJポリス」がやってくるようになった。

日本代表は決勝トーナメントに進出するが、結果的に3位となるトルコに1回戦で負け敗退。だが、この時サッカー選手だけでなく国民も「我が代表チームは世界で戦えるようになったのでは」といった感慨を得たことだろう。

2002年大会の決勝はブラジルvsドイツだったが、ドイツのオリバー・カーン、ミヒャエル・バラック（決勝戦には出場できず）、ブラジルのロナウド、リバウド、ロベルト・カルロス、ロナウジーニョらによる横浜での対決は「いつか我が国もこのステージに」と思わせるものだった。

その後日本代表は決勝トーナメントの常連ということではないまでも、着実に進化を遂げ、今回のワールドカップに到達した。それも最初の2大会あっての話であろう。あの時目撃した渋谷・スクランブル交差点での歓喜のハイタッチ現象が、再び起きるのか。まずはオランダ戦を固唾を呑んで見守りたい。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部