・「シラスを使った料理で好きなのは？」の結果は…

・1位 シラス丼 64%

・2位 パスタ 12%

・3位 卵焼き 12%

・4位 ピザ 10%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「シラスを使った料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「シラスを使った料理で好きなのは？」