「シラスを使った料理で好きなのは？」＜回答数22,764票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第560回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シラスを使った料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「シラスを使った料理で好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お手軽のせるだけ！しらす納豆丼 ふわふわ食感
【材料】（2人分）
シラス干し 大さじ 5
納豆 2パック
卵 2個
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
ネギ(刻み) 大さじ 4
しょうゆ 少々
【作り方】
1、卵は卵白と卵黄に分け、卵白と納豆をよく混ぜる。
2、器にご飯をよそい、納豆、シラス干しをのせる。さらに中央に卵黄をのせ、刻みネギを散らしてしょうゆをかける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シラスを使った料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
・「シラスを使った料理で好きなのは？」の結果は…
・1位 シラス丼 64%
・2位 パスタ 12%
・3位 卵焼き 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
22,764票
・2位 パスタ 12%
・3位 卵焼き 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
22,764票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お手軽のせるだけ！しらす納豆丼 ふわふわ食感
【材料】（2人分）
シラス干し 大さじ 5
納豆 2パック
卵 2個
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
ネギ(刻み) 大さじ 4
しょうゆ 少々
【作り方】
1、卵は卵白と卵黄に分け、卵白と納豆をよく混ぜる。
2、器にご飯をよそい、納豆、シラス干しをのせる。さらに中央に卵黄をのせ、刻みネギを散らしてしょうゆをかける。
(E・レシピ編集部)