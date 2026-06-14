開催：2026.6.14

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 6 - 9 [カージナルス]

MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

1回表、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 MIN 0-2 STL

2回表、8番 ペドロ・パヘス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 MIN 0-3 STL、1番 マシン・ウィン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 MIN 0-4 STL

4回裏、2番 バイロン・バクストン 初球を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 1-4 STL、4番 ロイス・ルイス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 2-4 STL

5回裏、8番 ルーク・キーシャル 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 4-4 STL

7回表、2番 イバン・へレラ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 MIN 4-5 STL、3番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 MIN 4-6 STL、6番 ブレイズ・ジョーダン 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでカージナルス得点 MIN 4-9 STL

8回裏、3番 コディ・クレメンス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-9 STL

9回裏、9番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 MIN 6-9 STL

試合は6対9でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマット・スバンソンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はツインズのジャスティン・ローレンスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 06:02:10 更新