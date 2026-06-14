◇交流戦 ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が13日、ヤクルト戦で開幕から負けなしの4勝目を挙げた。今季これまでは5回が最長だったが、自己最長の7回を投げ3安打1失点と好投。球数101も自己最多だった。小久保裕紀監督（54）も3年目左腕の成長に目を細めていた。チームは交流戦の成績を14勝3敗とし、西武を抜いて再び首位に浮上。最短で14日に2年連続10度目の優勝が決まる。

自己最長7回を投げてベンチに戻ると、満面の笑みを浮かべた小久保監督とハイタッチを交わし「一つ成長したな」と声をかけられた。着実にステップアップしている前田悠が、また壁を突破した。お立ち台では充実の表情を浮かべた。

「最後まで真っすぐが球速も落ちずに投げられたことが良かったと思います。ずっと5回で（降板して）中継ぎの方にも迷惑をかけていたので、1イニングでも多く投げられて良かったです」

前回まで5試合に先発したが、いずれも6回以降のマウンドには立てなかった。それでも自分なりに手応えを得ていた。前回6日のDeNA戦は5回93球を投げて1失点で「もうちょっといける」と余力を感じ、この日のマウンドを迎えた。

立ち上がりから投球のテンポを心掛け、初回は先頭から2者連続三振を奪い、3者凡退のスタート。2回に先頭・塩見に先制アーチを右翼スタンドに運ばれたが、引きずることはなかった。「高くなってしまい、完全に自分が悪かった。切り替えて、ここから先頭だと思って投げました」。すぐに気持ちを切り替え、再びギアを入れた。

5回を打者3人で簡単に片づけてベンチに戻ると、これまでは交代を告げに来ていた指揮官の動きを横目で確認した。「今日は来ないと思って」。最速149キロをマークした直球にフォーク、スライダーなどの変化球を織り交ぜて3〜6回は無安打。7回3安打1失点で無傷の4勝目を手にした。

中6日での先発に備えて、疲労回復にも工夫している。これまでサウナ派だったが、今はまっているのが交代浴だ。「今までやってなかったですが、一回やってみたらよく寝られて。めちゃくちゃやるようになりました」。温浴と冷浴を交互に行う入浴法は、体に負担がかからず効果大。投球回だけでなく101球も自己最多だった。

ナイターで西武が敗れ、チームは交流戦首位に再浮上した。20歳の左腕が自分の壁を突き破り、12球団最多10度目となる優勝への道を切り開いた。 （木下 大一）

＜ソフト交流戦首位浮上、14日のV条件は…＞

○…ソフトバンクが交流戦首位に浮上。14日にも2年連続10度目の交流戦Vが決まる。優勝の条件はソフトバンクがヤクルトに勝った場合は日本ハムが中日に敗戦か引き分け。ソフトバンクが引き分けでも日本ハムが敗戦、さらに西武が巨人に引き分けか敗戦ならば優勝が決定する。