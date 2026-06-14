◇交流戦 日本ハム4―3中日（2026年6月13日 エスコンF）

新庄監督の“ささやき”が人生初のバースデーアーチを生み出した。日本ハム・田宮裕涼捕手（26）が振り返った。1点リードの8回1死で、打席に入る直前の出来事だった。ベンチの指揮官から「ポイント前で、ポイントは前の前で」と暗示を掛けられると、左腕・橋本の初球スライダーを捉えた。

「なんか、前で打てって（ジェスチャーを）やられていたので…、“あっ、これって、ポイントを前にしてホームランを打てってことなんかな”って思ったら、本当に打っちゃいました。バットに当たりました」

打球は右翼深くへ飛んでいった。一度はフェンス直撃と判定されたが、「入ってくれ」と祈るとリプレー検証の結果、貴重な3号ソロとなった。4回の左前打を合わせて、打率は・303となり、規定打席未満ながら大台も突破した。

この日が26歳の誕生日だった。スタンドには、「ハッピーバースデー」のうちわやボードを掲げるファンであふれかえった。田宮は「今日は“生誕祭”だな。たくさんの方がボードを作ってくれたりして、とってもうれしかった。あと両親も観戦に来てくれていた。目の前で打てたのも良かった」と気分は試合前から最高潮だった。

サヨナラアーチを放った同学年の水野と上がったお立ち台では「格好良い大人になる」と宣言。女性ファンから絶大な人気を誇る“かわいい系”の捕手は「とりあえず、子供っぽくならないようにしていきたい」と26歳の誓いを語ったが、ベビーフェースを崩した笑顔は、まだまだアイドルのようだった。（膻市 勇）