◇交流戦 ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日 みずほペイペイ）

ソフトバンク・野村は5―1の7回1死一塁、ヤクルト2番手の小沢からダメ押しの4号2ランを左翼席へ運んだ。6回無死での3号ソロに続いての2打席連発。大勢が決してからのダメ押し点だったが、2年連続10度目の交流戦Vを狙うチームには意味のある一発だった。

「何とか追加点と思って食らいつきました。久々の“オゾン層破壊打法”でした」

1本目はバックスクリーン右に飛び込む特大弾。手応えのある一発のことを10〜50キロ上空の「成層圏」にある領域に例える背番号99だが、それほどの手応えだったと語った。

交流戦前までは打率・161で先発出場はたった11試合だった。周囲の助言も受け入れ、投手が投げた瞬間、振るかどうか大胆に決断することで振り遅れがなくなり、前さばきの豪快な打撃が戻った。9日の阪神戦は2打席連発、11日の同カードは“神走塁”で決勝のホームを踏むなど、走攻守において完全復活と言えるモードだ。

2年連続の交流戦Vへ、大混戦のまま最終戦を迎える。勝利数が並んだ場合の順位決定項目TQB（1イニングあたりの得点率と失点率の差）は、野村の挙げた追加点で同じ3敗の日本ハムを上回った。

「もう二度と（復調は）無理かと思った」と語る不振を乗り越えた男は交流戦終盤の原動力になっている。 （福浦 健太郎）