サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグＦ組の日本代表は、初戦（１４日＝日本時間１５日）で過去３度のＷ杯準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。目標に掲げる「優勝」に向けた戦いを前に、テレビ局や企業側も熱視線を送っている。

今大会は中心選手だったＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）がケガで不在。直前にはＭＦ遠藤航（リバプール）も離脱を余儀なくされたが、２６選手中２３選手が海外勢。かねてサポートプレーヤーのＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）が「僕は現代表がずっと日本史上最高の代表であるべきだと常々思っているので、まさにそうだと思う」と明かすように、過去最強のメンバーがそろった。

あるキー局関係者は「もちろん三笘選手らがいてほしかった面もあるけど、今大会は過去最高の盛況ぶりになる可能性もあると思う」と指摘する。さらに３月のＷＢＣは配信大手「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」による独占生配信だったものの、北中米Ｗ杯は民放、ＮＨＫで放映される。同関係者は「地上波でやるのでテレビ局側も盛り上げていきたい」と声を大にした。

営業面でのプラス要素も大きい。あるサッカー関係者は「某局は今回のＷ杯のために番組のスポーツニュースの枠を拡大させると聞いている。そこのＣＭの枠も順調に売れているみたい」と証言。各企業もＷ杯に関心を寄せているという。

過去最高成績はベスト１６。列島中の期待を一身に背負う日本は、新たな歴史をつくることができるか。