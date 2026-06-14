共に宝塚出身の祖母を持つ若手歌舞伎俳優、祖父は坂田藤十郎さんと市川猿翁さん
歌舞伎俳優の中村壱太郎と市川團子が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)中村壱太郎、市川團子 ＝テレビ朝日提供
共に宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手・壱太郎と團子。多方面で活躍する2人は、映画『国宝』の所作指導や大河ドラマ出演でも大きな注目を集めている。
祖母・扇千景さんや浜木綿子との貴重な秘話が明かされるほか、壱太郎が学生時代に意外な方法で始めたアルバイトの思い出や、團子の大食いエピソードなど素顔が次々と飛び出す。
さらに、幼少期の貴重な思い出の写真も紹介。それぞれが深く尊敬する亡き祖父・坂田藤十郎さんと市川猿翁さんへの思いも明かす。
(左から)中村壱太郎、市川團子 ＝テレビ朝日提供
共に宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手・壱太郎と團子。多方面で活躍する2人は、映画『国宝』の所作指導や大河ドラマ出演でも大きな注目を集めている。
祖母・扇千景さんや浜木綿子との貴重な秘話が明かされるほか、壱太郎が学生時代に意外な方法で始めたアルバイトの思い出や、團子の大食いエピソードなど素顔が次々と飛び出す。
さらに、幼少期の貴重な思い出の写真も紹介。それぞれが深く尊敬する亡き祖父・坂田藤十郎さんと市川猿翁さんへの思いも明かす。