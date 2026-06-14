敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。日本時間の早朝に飛び出した一発にファンも度肝を抜かれている。

プレーボールからわずか20秒だった。初回先頭、大谷は右腕バークが投じた2球目の内角速球を完璧にとらえた。弾丸ライナーがあっという間に右翼席に着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）だった。敵地が騒然とする中、大谷は確信歩きから悠々とダイヤモンドを一周した。

13号を放った11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で左膝の炎症のため途中交代。12日（同13日）は欠場し、状態が心配されたが、一振りでそれを払拭した。出場3試合連続アーチとなり、X上の日本人ファンも日曜の早朝から沸いている。

日本時間の午前5時過ぎに飛び出した一発に「膝の心配しながら観ていましたが、ほんとこの人は」「マジで意味不明」「確信歩きキター」「久しぶりの大谷さんらしいホームラン」「いきなり来たぁぁぁぁぁ」と大興奮となっている。



（THE ANSWER編集部）