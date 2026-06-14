◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）

割れんばかりの大歓声が心地よかった。日本ハム・水野達稀内野手（２５）は右人さし指を突き上げ、ナインが待つ歓喜の輪に飛び込んだ。３―３の９回１死、草加のスライダーを捉え、右中間へサヨナラ３号ソロ。「試合に出始めて、緊張とかなくなっていたんですけど、初めて興奮で（頭が）真っ白になった」。今季３度目の猛打賞はプロ５年目で初の劇弾。打率２割９分６厘、新庄ハムの不動のショートストップが一振りで接戦に終止符を打った。

値千金の一発でチームはリーグ優勝、日本一に輝いた１６年の１５連勝以来の９連勝で貯金を今季最多の７とし３位に浮上した。新庄監督は試合後、「アンビリバボー。連勝中の時ってこういう勝ち方するんすね」と大興奮。９回に守護神・柳川が２失点で追いつかれたが、その裏すぐに勝ち越したチルドレンの勢いに目を細めた。

リーグ首位・西武とのゲーム差は連勝中に２しか縮まらず４・５差。交流戦でパ・リーグが圧勝している現状に、「パが強い。交流戦やる意味ある？（笑）」と嘆き節。連勝記録には、「１８連勝ですよね。南海ホークスの野村克也さんの」と、５４年南海と６０年大毎の過去最多１８連勝を見据えた。

就任５年目で初のタイトルとなる交流戦Ｖは残り２試合とソフトバンクと西武の勝敗次第。「そこじゃないんですよね。交流戦優勝よりもその先」と指揮官。０７年以来の栄冠をつかみ最終目標のリーグ制覇への足がかりとする。（川上 晴輝）