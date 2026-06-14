◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準決勝 慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）

決勝進出の２校が決まった。慶大（東京六大学）は、今秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（４年）が大会記録に並ぶ８者連続奪三振をマークするなど、８回途中１失点で１５奪三振と圧巻の投球。連覇を目指した東北福祉大（仙台六大学）を下し、５年ぶりの頂点に王手をかけた。関大（関西学生）は、国学院大（東都大学）を一進一退の攻防の末にサヨナラで破った。決勝は１４日の午後２時から神宮で行われ、両校の対戦は１９７２年の決勝以来５４年ぶりとなる。

偉大な記録に慶大・渡辺和が肩を並べた。４回１死。２番打者に外角のカットボールで空を切らせ、２回先頭から８者連続奪三振を達成。愛知学院大・筒井和也（元阪神）が２００１年の東海大戦でマークした大会記録に並んだ。次打者は遊ゴロで惜しくも新記録は逃したが、「（記録に）気付いていなかったし、一球一球投げた結果」と淡々と振り返った。

８回途中１失点で降板となったが、７回まで毎回の１５奪三振。最速１４８キロの直球に加え、左打者の内角に沈みながら食い込むツーシームと、手元で鋭く曲がるカットボールで惑わせた。東北福祉大の山路哲生監督（５９）は、「プロの投手と対戦しているのかと思った」と脱帽。ＤｅＮＡ・永池スカウトは「両サイドへの制球が非常にいい。左打者へのスライダー、右打者へのツーシームを意のままに操っている」と評価した。

“控えめ”な思考が好投を支えた。「有名になりたいとか、株を上げたいという気持ちで投げていると、いい投球ができない。チームのために…という気持ちでいた方が絶対にいい結果になる」。この日も７回まで無安打投球だったが、「別にやることに関係はなかった」と記録への意識は皆無。眼前の打者に集中し、チームを勝利に導いた。

２１年以来の大学日本一まであと１勝。決勝の相手は関大に決まった。堀井哲也監督（６４）は「何とかほかの投手で」とエースを登板させない意向を明かしたが、「勝つか負けるかで全然違う。もちろん行くつもりで頑張ります」と渡辺和。チームを頂点へと導くイメージはできている。（小島 和之）

◆渡辺 和大（わたなべ・かずひろ）２００４年５月２８日、香川県生まれ。２２歳。高松商では浅野翔吾（現巨人）とチームメートで、３年夏の甲子園で８強入り。慶大では１年秋からリーグ戦に登板し、通算４５登板で１３勝１０敗、防御率２・６８。２年秋に防御率１・１７で最優秀防御率を獲得。今春リーグ戦では７勝２敗、防御率１・２８でベストナインと２度目の最優秀防御率に輝いた。１８０センチ、７５キロ。左投左打。