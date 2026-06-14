◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝 関大４X―３国学院大（１３日・神宮）

決勝進出の２校が決まった。関大（関西学生）は、国学院大（東都大学）を一進一退の攻防の末にサヨナラで破った。慶大と関大の対戦は、１９７２年の決勝以来５４年ぶりとなる。

関大が劇的勝利で１９７２年以来、５４年ぶりの優勝に王手をかけた。９回２死一、三塁で４番・山本峻輔がサヨナラ打。「野球をしていて一番、気持ち良かった」と大興奮だ。

無死一塁から連続犠打で２死三塁。前の打者が申告敬遠された。「（敬遠は）あるやろうな、と思っていた」。この日は３打席連続三振と四球。結果を引きずらず、落ち着いていた。カウント０―２。「変化球が来ると思った。（高めに）浮いてくれた」と３球勝負の配球を読み、チェンジアップを左前へ運んだ。２死にしてまで三塁まで走者を進めた采配。小田洋一監督（６０）は「落ちる球を投げにくくなる」と投手心理を意識した。

プロ注目のエース左腕・米沢友翔が５回を１失点。６回から１５２キロ左腕の百合沢飛や右腕・中原海晴を投入した。連戦の疲れもある投手陣。捕手の笠井康生はそれぞれの特長を整理し、冷静にリードした。２回に先制打、４回はソロとバットでも援護した。前回優勝の７２年は現在チームのアドバイザリースタッフとして、投手を指導している元阪急・山口高志さん（７６）が絶対的エースだった。中心は山口さんが育て上げた強力投手陣。チーム一丸で頂点を目指す。（高柳 義人）

◆１９７２年の大学選手権決勝 慶大と関大が対戦。関大・山口高志と慶大・萩野友康の先発が８回まで両校無得点の息詰まる投手戦を繰り広げたが、９回に関大がサヨナラ勝ち。山口は準決勝に続く完封で、４戦中３試合で完投。同年秋の明治神宮大会では両校は準々決勝で対戦し、山口がノーヒットノーランで勝利。決勝で法大を完封し優勝した。