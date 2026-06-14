◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦 日本―オランダ（１４日・ダラス）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強国オランダと激突する。

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試合前日の公式会見が、会場のダラススタジアムで行われた。

１１日に負傷のため日本代表から離脱し、代表引退を電撃表明した主将のＭＦ遠藤航について、森保監督が会見の場で初言及した。「彼のコンディションを判断して私自身が最終的に判断させてもらいました。（５月３１日の）アイスランド戦で一度、違和感が出た中でリハビリを行って、Ｗ杯に向けてプレーできるかを本人にも頑張ってもらって、その上でＷ杯初戦、全体を通して１００％でプレーすることは難しいとリハビリ等々を見て判断させてもらいました」と話した。

また、遠藤に伝えた際の状況について聞かれ「自分がひどいことを伝えているなと思った。航自身の心中は分からないが、冷静に話しを聞いてくれた。航が傷つくことはもちろん、航が大切にする家族や応援する方、多くの人を傷つけるようなことをしてしまい、申し訳ないと思いでいっぱい。皆さんに謝りたい」と謝罪した。その上で「ただし、今回の決断に関しては、チームのために、そして日本のためにということで、本人に対しての敬意を忘れることなく決めさせていただきました」と説明した。