【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、１４日に１次リーグ初戦で強国オランダと激突する。試合前日の１３日は、会場のダラス競技場で公式会見が行われた。

出席した森保一監督は「攻撃の部分で名波コーチ、守備は斉藤コーチを中心に、選手たちにプレーモデルを提示して、多くの選択肢を持って戦えるようになった」と、この３年半での成長に自信を示し、「選手たちがその上で状況に合わせてプレーを選択する、試合の流れの中でコミュニケーションをとって意思統一をしながら戦っていくところが、このＷ杯に向けて、チームとして強化できたところかなと思っています」と振り返った。

日本はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じＦ組。チームは１２日にベースキャンプ地のナッシュビルからダラス入りし、主将のＭＦ遠藤航に代わる追加招集となったＦＷ町野修斗の合流で２６人がそろった。

この日はダラスで前日トレーニングを実施。約１時間ほどの調整となり、全選手がピッチで汗を流した。主将のＤＦ板倉滉は「いよいよだなっていう思いと、ここからやってやるぞという思い」と意気込みを語った。