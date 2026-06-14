¡Ú¶¥ÇÏ¡¦ÊõÄÍµÇ°¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ¡ªËÜÌ¿¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
¢£GI¡¦ÊõÄÍµÇ°¡Ê14Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2200m¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Î²áµî¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ª
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢GI¡¦ÊõÄÍµÇ°¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£ÊõÄÍµÇ°¤Ï¾åÈ¾´ü¤ÎÁí·è»»¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼10°Ì°ÊÆâ¤ÎÇÏ¤ËÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤À¡£»Ë¾å½é¤ÎÂçºåÇÕ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¢ÊõÄÍµÇ°¤Î3¶¥Áö¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö½Õ¸ÅÇÏ»°´§¡×¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ä¡¢µîÇ¯¤ÎÊõÄÍµÇ°ÇÆ¼Ô¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿Æ»ÒÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±2°Ì¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬»²Àï¡£Â¾¤Ë¤âÍÇÏµÇ°¾¡Íø·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤â½ÐÁö¤¹¤ë¡£Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿½Õ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
ËÜÌ¿ÇÏ¡§°¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´5¡ËÉð Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¾åÈ¾´ü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÊõÄÍµÇ°¡¢»ä¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÉã¤¬13-14Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¿Æ»ÒÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢1Ãå3²ó¡¢2Ãå1²ó¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ëºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Î¡ÈÄí¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÉðËµ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊõÄÍµÇ°¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤Î5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç6¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§±¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ5¡ËC.¥ë¥á¡¼¥ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ÃíÌÜÇÏ¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤¹¡£3ºÐ¤Î»þ¤ËÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊõÄÍµÇ°¤ò¾¡¤Æ¤Ð¡¢³ÖÇ¯¤Ç¤Î½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ë¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÆÇÏ¤¬4¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î²áµîÀ®ÀÓ¤Î5¾¡Ãæ4¾¡¤Ï¡¢Èóº¬´´µ÷Î¥¡Ê400£í¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢2200£í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊõÄÍµÇ°¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÎÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£