Snow Man阿部亮平、身近な雑学トークで大盛り上がり 有名アーティストが名付けた激坂も登場
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、きょう14日に放送されるテレビ朝日系バラエティー『日曜くりぃむ雑学』（後6：30）に出演する。
【番組カット】雑学トークを楽しむ“華麗なる雑学一家”
父・上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露するなど、さまざまな雑学を心から楽しむ同番組。父・上田と母・八木亜希子のもとに、自由奔放な長男・有田哲平、真面目な次男・えなりかずき、天才三男・ふくらP、エネルギッシュな長女・横澤夏子、そして知識自慢の長女の夫・宇治原史規、爽やかな三男の学友・阿部亮平、上田家の有能な執事・弘中綾香まで個性豊かなメンバーが勢ぞろいする。
まずは、身の回りに関する雑学を穴埋めショート雑学で紹介する。さまざまな雑学を知っているふくらPをはじめ、上田や宇治原、阿部が映像を見ながらさらなる雑学トークで大盛り上がり。番組が独自調査をおこなった『島のシン雑学』では、“一番安く買える無人島は○○円”をランキング形式で発表する。VTRを見ながら、島生活への夢も膨らんで…。
また、47都道府県の名字を持つ人数を徹底調査も。その結果、全国にたった1軒だけの都道府県名字を持つ人を発見し、名字の出来たきっかけも明らかになる。さらに、日本の歴史をひも解いていくと都道府県名字が存在しない驚きの理由も。
そして、『誰も知らないシン雑学』では、日本で一番キツい坂道の傾斜角度を大調査する。崖のような坂、車で上るのも困難な坂、急すぎる激坂に、VTRを見ていた上田一家も仰天。あの超有名アーティストが名付けた激坂も登場。今回も驚きと感動の雑学が盛りだくさんとなっている。
【番組カット】雑学トークを楽しむ“華麗なる雑学一家”
父・上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露するなど、さまざまな雑学を心から楽しむ同番組。父・上田と母・八木亜希子のもとに、自由奔放な長男・有田哲平、真面目な次男・えなりかずき、天才三男・ふくらP、エネルギッシュな長女・横澤夏子、そして知識自慢の長女の夫・宇治原史規、爽やかな三男の学友・阿部亮平、上田家の有能な執事・弘中綾香まで個性豊かなメンバーが勢ぞろいする。
また、47都道府県の名字を持つ人数を徹底調査も。その結果、全国にたった1軒だけの都道府県名字を持つ人を発見し、名字の出来たきっかけも明らかになる。さらに、日本の歴史をひも解いていくと都道府県名字が存在しない驚きの理由も。
そして、『誰も知らないシン雑学』では、日本で一番キツい坂道の傾斜角度を大調査する。崖のような坂、車で上るのも困難な坂、急すぎる激坂に、VTRを見ていた上田一家も仰天。あの超有名アーティストが名付けた激坂も登場。今回も驚きと感動の雑学が盛りだくさんとなっている。