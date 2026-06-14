ここ数日は上空に流れ込む強い寒気の影響で、東日本や北日本のあちらこちらで雷雨となりました。きょう14日（日）は、上空の強い寒気は日本からは抜けていく見込みです。東日本や北日本は、昼間はおおむね晴れる所が多くなるでしょう。

【写真を見る】上空寒気は日本から撤退 東・北日本は洗濯外干しOK 梅雨前線に近い西日本や沖縄・奄美で雨や雷雨に

■きょうは西日本や沖縄・奄美で梅雨空

きょう14日（日）日中から夕方は、東日本や北日本でにわか雨はあっても、山沿いなどごく一部に限られそうです。一方、梅雨前線の影響で西日本や沖縄・奄美は雲が広がり、雨が降るでしょう。九州南部は朝から雨で、九州北部、四国、近畿は午後ほど雨が降りやすい見通しです。

■雨の西日本は前日より気温低下

日中に雨が降りやすい西日本では、最高気温は前日より低い所が多い予想です。朝から雨が降る鹿児島では24℃と、25℃に届かないでしょう。東日本や北日本は前日と同じかやや高く、福井、福島、熊谷（埼玉）などでは30℃と真夏日が予想されています。

【きょう14日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：26℃ 釧路：16℃

青森 ：25℃ 盛岡：30℃

仙台 ：24℃ 新潟：28℃

長野 ：28℃ 金沢：29℃

名古屋：28℃ 東京：28℃

大阪 ：29℃ 岡山：27℃

広島 ：27℃ 松江：29℃

高知 ：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：24℃ 那覇：29℃

■東京はあす22℃でヒンヤリ体感に

前線上には次第に低気圧が発生し、今夜遅くは東海や関東の沿岸部で雨が降り出してきそうです。あす15日（月）朝の通勤・通学の時間帯にかけても雨が続くでしょう。

午後になると雨はやんできますが、関東は雲がしぶとく残る見通しです。東京の最高気温は22℃と、きょう14日（日）より大幅に低く、北風も吹いてヒンヤリと感じられるでしょう。気温変化で体調を崩さないようお気をつけください。