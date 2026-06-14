70歳・大地真央、12歳下の夫が語る素顔“天然を超えた”謎多き姿 “コメディエンヌ”としての生き方に迫る
俳優の大地真央（70）が、きょう14日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演する。初舞台から52年を数え、退団後も表舞台に立ち続ける“キセキの70歳”の生き方をたどり、自らが追い求め続ける“コメディエンヌ”としての姿勢について明らかにする。
【番組カット】山崎育三郎＆井桁弘恵にプレゼントする大地真央
番組では、普段の大地の様子に迫るべく、結婚19年目を迎えた12歳下の夫・森田恭通がインタビュー出演。「天然を超えたところがある」と語り、プライベートで大地が見せる不可解な行動に言及する。一方、大地の明るい様子にも触れ、生活に笑いを求める姿勢を明かすほか、植木等に憧れていたという幼少期のエピソードも披露。そして笑顔に満ちた私生活の様子をおしゃれすぎる自宅の映像とともに紹介する。
初舞台から半世紀以上が経過した今なお、宝塚音楽学校の仲間たちとの交流が続いているという大地。なかでも毎年旅行に行くほか、グループラインで毎日のようにやり取りをしているという元タカラジェンヌの3人がインタビューに答え、普段のやり取りにもあふれる大地のコメディエンヌぶりを明かす。友人たちが実はダジャレ好きだというメッセージを紹介すると、スタジオの大地は“新作”を発表。「計算じゃない、性分」だという明るい日常に、大地の魅力的なギャップが垣間見える。
私生活のさまざまな様子を明らかにする大地は、今ハマっているものとして“シール帳”をスタジオで披露。ドラマで共演した佐野勇斗がきっかけとなり、今ではシール帳が閉じられなくなるほどシール集めに熱中しているそう。さらに、シール交換も活発で、その相手は長濱ねるや松嶋菜々子ら有名人ばかりだという。
大地の8年後輩で、ファン歴45年以上の真矢ミキが、大地への愛を熱弁。大地の公演に通い続ける中で忘れられないという舞台の思い出や、普段のメールのやり取りから「ギャップ萌え」だという、そのお茶目な様子を明らかにする。家族や友人、そして後輩から、その“コメディエンヌ”たる姿を語られた大地は、番組の最後に役者として意識している姿勢について触れ、「やっぱり人生って泣いたり笑ったり。それが一番幸せかな」と、自身の生き様を振り返る。
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番組では、普段の大地の様子に迫るべく、結婚19年目を迎えた12歳下の夫・森田恭通がインタビュー出演。「天然を超えたところがある」と語り、プライベートで大地が見せる不可解な行動に言及する。一方、大地の明るい様子にも触れ、生活に笑いを求める姿勢を明かすほか、植木等に憧れていたという幼少期のエピソードも披露。そして笑顔に満ちた私生活の様子をおしゃれすぎる自宅の映像とともに紹介する。
私生活のさまざまな様子を明らかにする大地は、今ハマっているものとして“シール帳”をスタジオで披露。ドラマで共演した佐野勇斗がきっかけとなり、今ではシール帳が閉じられなくなるほどシール集めに熱中しているそう。さらに、シール交換も活発で、その相手は長濱ねるや松嶋菜々子ら有名人ばかりだという。
大地の8年後輩で、ファン歴45年以上の真矢ミキが、大地への愛を熱弁。大地の公演に通い続ける中で忘れられないという舞台の思い出や、普段のメールのやり取りから「ギャップ萌え」だという、そのお茶目な様子を明らかにする。家族や友人、そして後輩から、その“コメディエンヌ”たる姿を語られた大地は、番組の最後に役者として意識している姿勢について触れ、「やっぱり人生って泣いたり笑ったり。それが一番幸せかな」と、自身の生き様を振り返る。