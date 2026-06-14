◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

前回のカタール大会からのチームの成長について、「今回のW杯に向けても、プレーモデルという意味で、攻撃の部分で名波コーチ、守備の部分で斉藤コーチを中心に、選手たちにプレーモデルを提示し、多くの選択肢を持って戦えるようになった。選手たちが状況に合わせてプレーを選択する、相手とのマッチアップ、試合の流れの中で、コミュニケーションを取って意思統一しながら主体的に戦っていくということが、チームとして成長できたことだと思っています」と強調していた。

会見前には森保監督、選手、スタッフがスタジアムの芝生や雰囲気を確認。森保監督はピッチの端まで歩き、DF谷口彰悟、冨安健洋はペナルティーエリア内まで歩いて入念にチェックしていた。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。