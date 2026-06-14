のん、14年ぶりにフジ連ドラレギュラー出演が決定 『Tokyo middle 30』で“第2”の主人公に「私は、やっと植物を育てられるようになった」【コメントあり】
7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）に俳優ののん（32）が出演することが発表された。フジ連ドラ出演は14年ぶりとなる。
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性３人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に３人で泣き、助け合い、他愛ないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。
本作の主人公は、佐倉麻紀（さくら・まき／仲里依紗）、山地遥（やまじ・はるか／のん）、永野薫子（ながの・かおるこ）の３人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った３人は、地方都市から憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた３人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる─。
２人目の主人公・山地遥、通称“はるきゃん”は、感情で突っ走りがちな直感派、“計画性ゼロ”の35歳。夏休みの宿題は休み最終日に慌てて取りかかり、もらったお年玉は２月が始まる前に全て使い切ってしまう…そんな性格は変わらず大人になった。高校時代は「絶対に東京へ行って、ミュージシャンになる！」と息巻いていたはずが、気づけば、東京で働いてはいるものの流れで始めたアパレルの仕事に追われている状況。店長だが、なかなかお金は貯まらず、年齢的にも販売員の仕事に限界を感じている。しかし、何もかもが隣近所に筒抜けの地元には絶対に帰りたくないという強い思いがあり、夢破れた今も東京で暮らし続けている。
恋愛もここ３、４年ご無沙汰だった遥。余裕のない生活にも嫌気がさしていた中、ふらりと店を訪れた超ハイスペックな年上男性と意気投合。久しぶりに訪れた“恋の予感”に胸がざわつき始める。結婚や将来を急かす母の言葉、恋人や夫と暮らす麻紀・薫子との会話も、遥の気持ちをじわじわと揺さぶっていく。これは本当の恋なのか？
そんな天真爛漫（らんまん）で、どこか危なっかしい遥を演じるのんは、『あまちゃん』（ＮＨＫ総合／2013年）がテレビドラマ初主演作。劇中の台詞「じぇじぇじぇ」は、「2013ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど一世を風靡し、大ブレイクを遂げた。近年は『MISS KING / ミス・キング』（ABEMAオリジナルドラマ／2025年）、映画『私にふさわしいホテル』（2024年）、映画『さかなのこ』（2022年）など多くの作品で主演を務め、『さかなのこ』では、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。また、恋愛作品でも映画『私をくいとめて』（2020年）では、久々の恋に一喜一憂する主人公を演じ、日本映画批評家大賞主演女優賞に輝いている。
フジテレビにおいては、連続ドラマのレギュラー出演は『鍵のかかった部屋』（2012年）以来14年ぶり。そして、本作の主演の仲とは初共演となる。不器用だけど、まっすぐ。人生も恋も迷いながら進む遥をのんがどう演じるのか。
■のんコメント
Q）本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
「脚本がとても面白かったので、ぜひやりたい！と意気込んでいました。
出演が決まった時は、さてどうやろう？と想像と探究の意欲に満ち満ちていました」
Q）台本をお読みになったご感想をお聞かせ下さい。のんさんもまもなく“ミドサー”世代になるかと存じますが、だからこそ共感できる点などはありましたか？
「とても面白かったです。ミドサーになった三者三様の人生は高校生の時に思い描いたものとはまるで違う。その事実を突きつけられながら再会した３人の今が、目まぐるしく動いていく展開にドキドキしました。
この先の人生について改めて考えなければいけない岐路に立っている。そんな自覚をさせられる年齢だと思います。
かつての同級生たちと自分の違いを目の当たりにしてハッとしてしまう事は、私にも覚えがあります。同じ年齢で結婚して子供を育てている友人を見ると心から尊敬しますし、対して自分に立ち返って考えてみたりしました。私は、やっと植物を育てられるようになった感じ。あまりに違う。でも進歩した！今、ここにいます」
Ｑ）演じる遥の印象は？また、遥をどのように作り上げていきたいですか？
「遥はお気楽な人で、あまり深く考えずに突っ走ってしまうところが愛すべき魅力だなと思います。それは自分の首を絞めて時に自滅に追い込む習性になり得るけれど、生命力に溢れた自由な心は開放的で明るい。遥という人物を大好きになりました。
さっぱりとした遥のパワーが、元気よく画面の向こうへ届くよう頑張ります」
Ｑ）初共演となる仲さんですが、主人公３人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。
「先日３人のシーンを撮影しました。心地よい空気で演技を交わせて、思いっきり楽しみました。
仲さんはすごく優しくて、佇まいが美しく思わず見惚れてしまうほどかっこよいです。お話が面白くてたくさん笑いました。
仲さんの演じる“くるまき”が魅力的過ぎるので、これから積み重ねていくシーンにわくわくしています」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージをお願い致します。
「ぜひ３人のジタバタを見届けてください。これからの日々を過ごしていく活力となりますように。」
◆仲里依紗
Ｑ）初共演となるのんさんですが、主人公３人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。
「のんさんは３人の中では一番年下なのですが、役柄としてはムードメーカー的な存在なので、私が思い描いていた“はるきゃん”のイメージにぴったりだなと思いました。
以前から、すごく可愛らしくて魅力的なお芝居をされる方だという印象があったので、まさにイメージ通りだなと感じています。
そんな可愛い（かわいい）はるきゃんを演じるのんさんと一緒にお芝居ができることを、とても楽しみにしています」
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性３人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に３人で泣き、助け合い、他愛ないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。
２人目の主人公・山地遥、通称“はるきゃん”は、感情で突っ走りがちな直感派、“計画性ゼロ”の35歳。夏休みの宿題は休み最終日に慌てて取りかかり、もらったお年玉は２月が始まる前に全て使い切ってしまう…そんな性格は変わらず大人になった。高校時代は「絶対に東京へ行って、ミュージシャンになる！」と息巻いていたはずが、気づけば、東京で働いてはいるものの流れで始めたアパレルの仕事に追われている状況。店長だが、なかなかお金は貯まらず、年齢的にも販売員の仕事に限界を感じている。しかし、何もかもが隣近所に筒抜けの地元には絶対に帰りたくないという強い思いがあり、夢破れた今も東京で暮らし続けている。
恋愛もここ３、４年ご無沙汰だった遥。余裕のない生活にも嫌気がさしていた中、ふらりと店を訪れた超ハイスペックな年上男性と意気投合。久しぶりに訪れた“恋の予感”に胸がざわつき始める。結婚や将来を急かす母の言葉、恋人や夫と暮らす麻紀・薫子との会話も、遥の気持ちをじわじわと揺さぶっていく。これは本当の恋なのか？
そんな天真爛漫（らんまん）で、どこか危なっかしい遥を演じるのんは、『あまちゃん』（ＮＨＫ総合／2013年）がテレビドラマ初主演作。劇中の台詞「じぇじぇじぇ」は、「2013ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど一世を風靡し、大ブレイクを遂げた。近年は『MISS KING / ミス・キング』（ABEMAオリジナルドラマ／2025年）、映画『私にふさわしいホテル』（2024年）、映画『さかなのこ』（2022年）など多くの作品で主演を務め、『さかなのこ』では、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。また、恋愛作品でも映画『私をくいとめて』（2020年）では、久々の恋に一喜一憂する主人公を演じ、日本映画批評家大賞主演女優賞に輝いている。
フジテレビにおいては、連続ドラマのレギュラー出演は『鍵のかかった部屋』（2012年）以来14年ぶり。そして、本作の主演の仲とは初共演となる。不器用だけど、まっすぐ。人生も恋も迷いながら進む遥をのんがどう演じるのか。
■のんコメント
Q）本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
「脚本がとても面白かったので、ぜひやりたい！と意気込んでいました。
出演が決まった時は、さてどうやろう？と想像と探究の意欲に満ち満ちていました」
Q）台本をお読みになったご感想をお聞かせ下さい。のんさんもまもなく“ミドサー”世代になるかと存じますが、だからこそ共感できる点などはありましたか？
「とても面白かったです。ミドサーになった三者三様の人生は高校生の時に思い描いたものとはまるで違う。その事実を突きつけられながら再会した３人の今が、目まぐるしく動いていく展開にドキドキしました。
この先の人生について改めて考えなければいけない岐路に立っている。そんな自覚をさせられる年齢だと思います。
かつての同級生たちと自分の違いを目の当たりにしてハッとしてしまう事は、私にも覚えがあります。同じ年齢で結婚して子供を育てている友人を見ると心から尊敬しますし、対して自分に立ち返って考えてみたりしました。私は、やっと植物を育てられるようになった感じ。あまりに違う。でも進歩した！今、ここにいます」
Ｑ）演じる遥の印象は？また、遥をどのように作り上げていきたいですか？
「遥はお気楽な人で、あまり深く考えずに突っ走ってしまうところが愛すべき魅力だなと思います。それは自分の首を絞めて時に自滅に追い込む習性になり得るけれど、生命力に溢れた自由な心は開放的で明るい。遥という人物を大好きになりました。
さっぱりとした遥のパワーが、元気よく画面の向こうへ届くよう頑張ります」
Ｑ）初共演となる仲さんですが、主人公３人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。
「先日３人のシーンを撮影しました。心地よい空気で演技を交わせて、思いっきり楽しみました。
仲さんはすごく優しくて、佇まいが美しく思わず見惚れてしまうほどかっこよいです。お話が面白くてたくさん笑いました。
仲さんの演じる“くるまき”が魅力的過ぎるので、これから積み重ねていくシーンにわくわくしています」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージをお願い致します。
「ぜひ３人のジタバタを見届けてください。これからの日々を過ごしていく活力となりますように。」
◆仲里依紗
Ｑ）初共演となるのんさんですが、主人公３人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。
「のんさんは３人の中では一番年下なのですが、役柄としてはムードメーカー的な存在なので、私が思い描いていた“はるきゃん”のイメージにぴったりだなと思いました。
以前から、すごく可愛らしくて魅力的なお芝居をされる方だという印象があったので、まさにイメージ通りだなと感じています。
そんな可愛い（かわいい）はるきゃんを演じるのんさんと一緒にお芝居ができることを、とても楽しみにしています」