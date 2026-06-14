藤井 風にとって、28歳はキャリアの大きな転換点だったと言えるだろう。デビュー当初から唯一無二の存在感を放ってきた藤井だが、この1年は、グローバルなアーティストとしての歩みをさらに進めた期間だった。

そんな藤井が、本日6月14日に29歳の誕生日を迎えた。

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■グローバルに広がる軌跡、全編英語詞への挑戦

28歳の誕生日前日となる2025年6月13日、藤井は初の英語シングル「Hachikō」を配信リリースした。その後、7月には自身初となるヨーロッパツアーを開催。さらに、8月からはアメリカ最大級の音楽フェスのひとつ『Lollapalooza 2026』への出演を皮切りに北米ツアーがスタートし、サンフランシスコで開催された音楽フェス『Outside Lands』にも出演するなど、海外の大舞台でのパフォーマンスを重ねた。また、8月17日にはビリー・アイリッシュのワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の日本公演でスペシャルゲストとして出演したことも大きな話題となった。

9月にリリースされたのが、前述の「Hachikō」をリードトラックとした3rdアルバム『Prema』である。オリジナルアルバムとしては『LOVE ALL SERVE ALL』以来およそ3年ぶりのリリースとなった本作は、全編英語詞という大きな挑戦作。幼少期から英語や洋楽に親しんでいた彼にとって、英語詞の作品を手掛けることは夢だったという。タイトルの『Prema』は、サンスクリット語で“無私の愛“や”至高の愛”を意味する言葉。海外へも目を向けた作品でありながら、作品に込められた精神性やメッセージは藤井らしいものだった。広い世界を見つめながらも、自身の表現の軸は揺らがない。そんな姿勢を示した作品だったと思う。アルバムは発売日となる9月5日付のiTunes世界アルバムチャートで初登場10位を記録（※1）。音楽的な挑戦だけでなく、数字の面でもグローバルな広がりを示した。

『Prema』のリリース前後は、テレビ出演が増えたことも印象的だった。音楽バラエティ番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）では2週にわたって特集が組まれ、彼の音楽性や制作スタイルにあらためて注目が集まった。9月8日には『徹子の部屋』（テレビ朝日系）へも初出演。「Hachikō」のMVで着用した犬を模した衣装で登場する遊び心を覗かせつつ、番組のテーマソングや、司会の黒柳徹子が好きだという「死ぬのがいいわ」を演奏する場面もあり、彼のチャーミングな一面が伝わる放送となった。

■『Mステ』で見せたサプライズ、お茶の間を魅了したテレビ出演

さらに、アルバムリリース日の9月5日には、『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にも初出演。「Hachikō」は楽曲名にちなんで渋谷から届けられ、その後スタジオへ移動してアルバム表題曲の「Prema」をテレビ初パフォーマンスした。「Prema」の披露は事前告知されておらず、視聴者にとって嬉しいサプライズとなった。こうした怒涛のメディア出演は、彼の楽曲や人柄の魅力がより多くの人々へ届くきっかけになったはずだ。

2026年4月には、アメリカで開催された世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』へ2週にわたって出演した。YouTubeへのピアノ演奏や弾き語り動画の投稿から始まった藤井のアーティスト人生。月日を経て、彼は世界最高峰のフェスで大勢の人に音楽を届ける存在となった。藤井が着実に活動の幅を広げてきたことを象徴するトピックだったと言えるだろう。

6月13日に授賞式を迎えた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、主要部門である最優秀アーティスト賞、最優秀アルバム賞（『Prema』）をはじめ、最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞、最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞など複数部門にノミネート。こうした結果は、この1年の活動が高く評価されたことを物語っている。

そして、7月からは国内アリーナショートツアー『Pre: Prema Tour』が開催される。その後はアジア6都市に加え、2027年夏以降はヨーロッパや北米での開催も予定されている『Prema World Tour』も控えている。今後も彼の活動は国境を越えて広がり続けていくはずだ。その根底には、“愛”や“祈り”といった普遍的なテーマを、音楽を通して届けたいという想いがあるのだろう。

新たな挑戦を続ける藤井。29歳となった彼の音楽やメッセージが、今後も多くの人々に寄り添っていくことを願っている。

※1：https://realsound.jp/2025/09/post-2157644.html

（文＝かなざわまゆ）