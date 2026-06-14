三田寛子が13日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助の結婚の内祝いを届けるため博多を訪れたことを報告した。

子育て中の地方公演について振り返り、「新米母として子育て中地方公演は特に大変でした。子連れ移動中も無事着いても主人は芝居に集中させなきゃならない。次々に問題は山積みで必死でした」とつづった。

そして「みなさまのおかげで息子達は大きくなりました」と、「博多座に出演時には旅先で赤ちゃん連れの私を離乳食や授乳のスペースを設けて助けて下さった祇園鉄なべのお母さん」「博多座近くの主治医の森クリニックの森先生は博多のお父さん」と感謝を込めて記し、披露宴に来られなかった恩人に「内祝のしるしを届けにちょっとご挨拶にと博多へ行ってきました」と報告し、記念ショットを公開した。

恩人からは「赤ちゃんだった息子が結婚。皆様お嫁さん連れてまた博多座来てねと仰って下さいました」と温かい言葉をかけられたことも明かし、長年にわたる人とのつながりを大切にする姿勢を見せた。

この投稿に「可愛い」「母として、妻として、梨園の嫁として、とてもどの立場も重く、大変であったと」「綺麗」などのコメントが寄せられている。