◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、０−０で迎えた３回２死の第２打席に、２試合連続となる左翼へ１５号先制ソロを放った。２ストライクと追い込まれた後の３球目、見送ればボール球となる内角高め、球速９８・４マイル（約１５８・４キロ）のシンカーを捉えた。打球速度１０２・４マイル（約１６４・８キロ）、飛距離３５２フィート（約１０７メートル）の低い弾道が、自軍ブルペンと左翼ポールの間の通路へ吸い込まれると、屋根を解放した本拠地に大歓声が沸いた。

現地のラジオ中継は「カズマ・オカモトが、またやりました！レフトへのラインドライブです。左翼の壁の少し上を通過していきました。内角高めへのシンカーは難しい球ですが、また、素晴らしいスイングをみせました」左翼３２８フィート（約１００メートル）に立つ１４フィート４インチ（約４・４メートル）の壁の上をギリギリ抜けていった弾道を、興奮気味に伝えた。

腰の張りを訴え、先発を外れた主砲ゲレロから、セレブレーションの青いジャケットを着せられると、グータッチで“お約束”のお辞儀ポーズ。ダッグアウトで列をつくったナインと笑顔でハイタッチを交わした。２試合連続アーチは４度目だ。

相手先発は、右腕シュリトラー。今季試合前の時点で７勝３敗、防御率１・８７で８９奪三振と好投を重ねており、岡本は初対戦の５月２０日は３打数無安打２三振と沈黙していた。この日の第１打席は、内角高めへのシンカーを空振り。ア・リーグ１位となる９２個目の三振を記録したが、次の打席で再び同じコースに来たシンカーを見逃さなかった。

岡本は、５月１８日（対ヤンキース）以来、３度目となる「３番」でスタメン入り。最近は、左投手の先発試合で４番、右投手で７番に入ることが多かったが、主砲ゲレロに休養日が与えられ、打順が繰り上がった。試合前の監督会見では、改めて、前日、岡本が放った５階席（５００レベル）への１４号アーチが話題となった。「ゴルフボールだったな。ボールが急に小さくなっていった。まるで切り取られたスライダーが、バットから飛び出したみたいだった。かなりいい当たりだったし、なかなか見られない光景に、ダッグアウトも楽しんでいました」とシュナイダー監督は興奮冷めやらぬ様子で振り返っていた矢先。前日の打球速度３５度のムーンショットから一転、この日は、打球角度２１度の弾道ミサイル型。多彩な放物線を描きながら、岡本がアーチ量産モードだ。