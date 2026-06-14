女優の横山めぐみ（５６）がハワイから帰国し、ニューヘア姿を披露した。

１４日までにインスタグラムで「東京に帰ってきました」と報告。「ハワイの水は昔より良くなった気がしてたけれど日差しかな 潮風かな 長く滞在するとやっぱりダメージがあるようで 日傘はさしてたんですけどね」と感想を述べた。

続けて「興味があったレイヤーカットをしてもらいました フロントレイヤーカットって言うのかな」とつづり、バッサリと切った新たな髪形ショットをアップ。「全体の長さはあまり変わっていないように見えますがバッサバッサと気持ちいいくらい結構な毛量切りました すごく軽くなって扱いやすくなりました セットの仕方が前へ前へと巻く感じで以前と真逆になりましたが自分で無造作にアップにするのもやりやすくなりました これからの季節タイミング的にもよかったかも」と明かした。

最後に「それではみなさん良い週末をお過ごしくださいね」と締めた。

この投稿には「すご〜く若い」「より爽やか」「お帰りなさい」「最高の笑顔、まさに女神」「夏にはいい感じ」「いつまでもお美しい」などの声が寄せられている。

横山は５月２２日のインスタグラムでハワイに到着したことを報告しており、３週間ほど滞在していた。