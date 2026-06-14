◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、２回２死一塁で迎えた第２打席で四球を選び、アクシデントを挟んで７打席連続出塁とした。リーグトップの出塁率は現時点で４割２分３厘となった。

衝撃を残したのはブーイングで迎えられた初回先頭の第１打席だった。１ボールから右腕バークの２球目、９４・２マイル（約１５１・６キロ）直球を完璧に捉えると、打球速度１０９・６マイル（約１７６・４キロ）、角度２６度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）であっという間に右翼席に飛び込んだ。復帰初打席で見せたあまりの鉄人ぶりに球場は騒然となった。出場３戦連発となる１４号先頭打者弾。同アーチは今季５本目、通算２９本目だった。先発の山本由伸投手（２７）を援護する一発にもなった。

大谷は１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表した。

１２日（同１３日）の試合も大事を取って治療に専念となった。この日、大谷は満を持して復帰。試合前には投手調整のキャッチボールを３日ぶりに行い、左膝の動きを確認。走塁練習でも感覚を確かめた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」としながら「（出場は）本人の意向もあったし、トレーナー陣の判断もあった。おとといの試合では予防的な意味で途中交代させたし、昨日は治療を受けた。今日は状態がとても良く、出場しても悪化することはないという確信がある。打撃に関してはとても良い状態だと思っている」と説明していた。

大谷は１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の９回に１２号２ランを放ってから、アクシデントを挟んで７打席連続で出塁と驚異の打撃が続いている。