◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、２回２死までを５者連続アウトで抑え、試合をまたいで２７者連続アウトの”完全試合”を達成した。

５月２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦から３登板連続で白星を手にしてこの日を迎えた山本。前回登板の６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では、初回に２安打を浴びて１点の先取点を与えたが、１回２死三塁から８回まで圧巻の２２者連続アウトを奪い、８回２安打１失点で３連勝となる６勝目（４敗）をつかみ、「全体的にすごく良くなってると思う」と手応えを口にしていた。

”完全試合”まであとアウトが残り５個だったこの日の試合。３点のリードをもらってマウンドに上がると、先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三直、３番のベニンテンディも一ゴロに打ち取った。今季のこれまでの１２登板で５度失点していた課題の初回を３者凡退で抑えると、２回もリズムよく２アウトを奪って２７者連続アウトとなった。

山本はオリックス時代の２３、２４年に２度のノーヒットノーランを達成。メジャーでも昨年９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、９回２死まで２四球の無安打投球を見せて、ノーヒットノーランまであと１アウトまで迫ったが、ホリデーに本塁打を浴びて偉業達成とはならなかった。メジャーで完全試合は、２３年６月にヘルマン（ヤンキース）が１１年ぶり２４度目の達成をしたが、その後は出ていない。ＮＰＢでは、２２年４月に佐々木朗希（当時ロッテ）が２８年ぶりに達成した。

この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）に途中交代し、前日１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した大谷翔平投手（３１）も２試合ぶりにスタメン復帰。いきなり１４号先頭弾を放って先取点をたたき出した。