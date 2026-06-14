◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

鋭く落ちるスプリットにバットが空を切る。巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は力をたぎらせハッスルした。「思い切って腕を振って、（捕手を）信じて投げた結果」。６回１死で、初回に安打を許したカナリオを３球三振。４月１７日・ヤクルト戦（神宮）以来、約２か月ぶりの勝利をつかむと、うれしそうに頬を緩ませた。

初回に２安打を浴びるなど１失点。だが「そこからうまく切り替えられた」と２回以降は相手打線を封じた。序盤、大城の声かけでスプリットを増やすと、打者の的を巧みに外して４Ｋ。５回２死で迎えた渡部には、これまで課題だった右打者の内角を果敢に攻め、高めの１５２キロ直球で空振り三振を奪った。「米国だとあの球はあまり手を出してこない。日本ではもっと使えることを学べた」。左手をやや高く上げ、腕をより縦に振るフォームに変更して臨んだマウンド。「比較的初球からストライクで入れた。それ（フォームの調整）が生きた投球だった」と手応えは十分だった。

白星から遠ざかっていた約２か月間。欠かさず声をかけ続けてくれたのは、内海投手コーチだった。「技術的なことをいろいろと教えてくれる」と熱心に意見を交わす姿は、練習中おなじみの光景。手足の使い方、姿勢など多くの助言をもらい、実践を繰り返してきた。「内海コーチの教えてくれることが全て、今の自分にストンと落ちている。良い助言をもらっているんだ」。投球を見守った内海コーチも「すごくうれしい。それだけです」と歓喜に浸った。言語の壁を越えて生まれた信頼関係が、好投に結びついた。

「ジャングルの中の球場みたいで気に入った」と語っていたベルーナＤで快投し「あす（１４日）の朝、また来るのが楽しみだよ」とうれしそうに球場を後にした。お気に入りの地で手にした２勝目は、忘れられないものになった。（北村 優衣）