演歌歌手の杜このみが、有名力士の夫とフランスを訪れている様子をアップした。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し「実は…パリに来ています」と明かす。夫の小結・高安（田子ノ浦）が参加している大相撲のパリ公演に帯同したそうで「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました。本当にありがたいです」と感謝。「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」という。

「昨日は文化交流会で阿波踊りと、琴櫻関、玉鷲関、夫の３人で行われたトークショーを見学しました。日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉（うれ）しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい！！と思いました」と新たな夢もできた。「たくさんお写真を撮ったので、また改めてＩｎｓｔａｇｒａｍにて投稿しますね！フォローしてお待ち頂けたら嬉しいです。エッフェル塔、凱旋門。そして、念願のオペラ・ガルニエは圧巻の美しさでした！！」と写真をアップした。

フォロワーは「ご夫婦でパリ最高ですね」「やっぱりお似合いの夫婦」「幸せそうで」とほっこりしていた。

杜と高安は２０２０年に結婚し、２１年２月に第１子長女、２２年８月に第２子長男が誕生している。昨年７月に新曲の取材会に参加した際、１０キロの減量に成功したことを告白。この日もスラリとした体型でワンピースを着こなした。