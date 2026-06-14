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6月14日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは小倉優子とKANO（＠one five）。KANOは「実家では近所の方々と野菜の物々交換をしていたんです。私もご近所さんがいないと寂しいかなって思います」と話し、トークでは“ご近所付き合い”が話題に。

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山とともに生き、自然の豊かさに感謝しながら暮らす山口県のポツンと一軒家。4世代にわたる家族の物語とは…!?

山口県のとある山の中腹あたりに、ポツンと一軒家を発見！ 切り拓かれた広大な敷地には整然とした耕作地が広がり、建物も2棟確認できる。だが周囲は森に囲まれ、完全に隔絶されたような場所だ。果たして、人は暮らしているのだろうか？

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山々が新緑に染まった景色を横目に、田んぼが広がる最寄りの集落へ向かった捜索隊。玄関先で作業中の男性に声をかけ、さっそく衛星写真を確認してもらうことに。すると、あまり足を運ぶ場所ではないようだが、心当たりはあるという。さらに、ポツンと一軒家へ向かう途中にも小さな集落があるらしく、「そこで聞いてみると詳しいことがわかるかもしれません」と教えてくれた。

集落を後にして山道へ入ると、いくつかの家が点在している。そこで住人の方に聞き込みをすると、2世帯の米農家であることが判明。目指すポツンと一軒家は山道の行き止まりにあるそうで、捜索隊は山中の集落からさらに奥へと向かっていく。

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延々と続く深い森の道を抜け、その突き当たりにあったのは広大な棚田の風景。出迎えてくれたのは75歳の男性だった。話を聞くと、現在この家で暮らしているのは、庭師をしている40代の息子さんご夫婦と、その長男（17）の3人。

釣りが大好きで、「プロの釣り師をめざしているんです！」という元気いっぱいの長男。不便さもある一方、自然に囲まれた山での暮らしを心から楽しんでいるようだ。

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ご主人の妻は「義母や義祖母と季節の野菜を育てながら、自然とともに生きる生活です」と、義母と長男が摘んできた野菜や山菜を料理しながら笑顔を見せる。

ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。TVerでも無料見逃し配信。

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