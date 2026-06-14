大会期間中、世界各国のユニホームが渋谷に集まる。渋谷PARCOではサッカー専門古着店「Bastone（バストーネ）」などによる、ポップアップイベント「Rise Up for the Cup」が7月20日まで開催されている。

目玉は今大会出場48カ国のユニホームの展示。1994年米国大会から今大会まで、全出場国の新旧ユニホームが展示される。キュラソー、カーボベルデなど入手困難な初出場国は、世界のコレクターのつてをたどり入手。同社の遠藤俊明代表（26）は「エンブレムが国旗をかたどったものの国もあれば、サッカー独自のものになっている国もある。国の象徴や個性にも注目してほしい」と呼びかけた。

遠藤さんの今大会注目の一着は王者アルゼンチン代表のユニホーム。今大会は胸に王者の印たるチャンピオン・エンブレムが輝く。「アウェーが2000年代のネイビー調をほうふつとさせるものになっている。デザインも90年代のアディダスのユニホームを再構築、復刻したモデルになっている」とポイントを説明。「チャンピオンのパッチがあるかないかも（将来的な）価値に関わってくる。代表のユニホームとなると、W杯の王冠がつくのが一番高くなる傾向がある」と、今回のアルゼンチン代表の一着には、将来的なヴィンテージとしての価値も見込めるという。

代表ユニホームの他にも会場では往年の名選手のレプリカユニホームを販売している。入場料は無料。限定アパレルの販売も行っている。