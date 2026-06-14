【日本代表負けられない戦い 木梨目線】芸能界きってのサッカー通として知られる「とんねるず」の木梨憲武（64）が15日（現地時間14日）にW杯で初戦を迎える日本代表について本紙のインタビューに応じた。「木梨目線」のタイトルでスポーツ界にも幅広い人脈を持つノリさんならではの視点を披露。森保一監督（57）に熱視線を送り「勝っちゃうんじゃないか！」と語った。

いや〜もうドキドキが止まらないね。森保監督は先月15日の代表メンバー発表翌日に朝6時から「木梨の会」（TBSラジオ、土曜前6・00）に来てくれたから、うれしかったね。背中に「KINASHI」と入った10番の代表ユニホームをもらったけど、サイズが違ったから、“新しいのを送ります！”って言ってくれたんだよね。優しいから。でも忙しいだろうから、自分で手に入れた。当日は着て応援しますよ！

あの人はなんといっても、1993年の「ドーハの悲劇」のピッチに立っていた一人。昭和の縦社会の中で年上のラモス（瑠偉）や柱谷（哲二）、カズ（三浦知良）を中盤の底からコントロールしていた。だからこそ今回も何かが発揮されそうだし、そういったメンバーの思いも乗っかっているからひょっとしたら優勝…なんてね！

初戦で当たるオランダの思い出は、やっぱり74年のW杯の西ドイツとの決勝戦だな。当時は中学1年でサッカーに熱中していて、東京12チャンネル（当時）でかじりつくように見ていたね。特にヨハン・クライフは格好良かった。彼だけスポンサーの都合でアディダスのジャージーにマークが入ってなかったんだよ。大人になってから当時のサッカーマガジンで探しながら同じジャージーを古着店で買ったよ。あとはこの人形もね！

日本のキーマンを挙げるとしたら、上田（綺世）と鎌田（大地）かな！上田は日本人初のオランダリーグ得点王だからマークされそうだけど、大会で2、3点は期待したいね。

コーチ陣にも「スポーツ王」に出てくれた（中村）俊輔、長谷部（誠）、名波（浩）たちがいる。W杯なんて夢のまた夢だった時代から、出場するのが当たり前になって、選手個人が海外で戦えるようになってきた。簡単にいかないのがW杯だけど、オランダに勝っちゃうんじゃないかと思っちゃうよね。

森保監督で思い出したけど、武豊と同い年！先週の安田記念で勝って、JRA・G1最年長勝利！今日の宝塚記念はメイショウタバルで連覇も懸かっている。武豊に続いてほしいね！W杯が終わったら、2人を会わせてご飯でも食べに行きたい。あれ、最後関係なくなっちゃったけど、日の丸を背負う選手たちにはいいところまでいって、良い景色を見てほしいね！（タレント）

▽74年大会のクライフ オランダの下馬評は高くなかったが、全員が攻撃と守備に参加する当時としては画期的な戦術「トータルフットボール」で大会を席巻。クライフはチームの中心で、3得点を記録した。決勝で「皇帝」フランツ・ベッケンバウアー率いる地元・西ドイツに1―2で敗れたものの大会で鮮烈なインパクトを残した。