サッカーW杯の日本代表戦で、15日の初戦オランダ戦のNHK中継などで元日本代表・本田圭佑（40）の解説が注目を集める中、そのモノマネで知られるじゅんいちダビッドソン（51）が魅力を語った。

「本田さんの発言は無回転。NHKでも自由な発言に期待したい」。小細工も遠慮もない発言は、代名詞の無回転シュートさながら。前回カタール大会はABEMAで「4番穴やぞ！」などと言い放つ一方、後輩選手を“さん付け”する丁寧さも。破壊力抜群で、不規則な揺れもある解説は今回も話題になりそう。じゅんいちは「僕は脳内無回転でマネするだけ」と自虐した。

本紙立ち会いの下、KONAMIの人気サッカーゲーム「eFootball2026」のシミュレーションマッチで一足早い解説も行った。前半はオランダペースで進み、高速パス回しからマレンが先制点。本番でも予想される展開の一つに「“もう完全にオレンジクラッシュですね”とか言いそう」と本田の発言を予想した。

後半は鎌田大地、伊東純也のゴールで逆転。「オランダいうほど強ないですね！」と本田ばりの大胆発言も。2―1勝利に「さっくり勝つのは今の日本代表の伸びしろですねぇ」とシミュレーションだと忘れて喜んだ。

リアル予想は「後半32分に得点し、1―0。得点者は鎌田」。日本の勝利と本田解説が誰より楽しみだ。「居酒屋でおじさんがテレビ見ながらしゃべってる親近感。独特な語彙（ごい）力とサッカーの知識があるから自然と聞きたくなる」と笑顔。本田は2戦目は日本テレビ、3戦目はNHKで解説を務める。