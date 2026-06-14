◇交流戦 巨人2―1西武（2026年6月13日 ベルーナD）

試合前はいつものようにナイーブになっていた。巨人・リチャードは12日に昇格し、今季初めてスタメンに名を連ねた。「隅田いいピッチャーだしな。打てたらいいんだけどな」。同点の2回1死。今季初打席に立つと迷いは消えた。

1ボールから低めに投じられた148キロ直球をフルスイング。今季の1軍初スイングだ。左翼席へ決勝ソロを運ぶ。「隅田から打てたっていうのはちょっとうれしいです」と、ベンチで仲間と思いきりハイタッチを交わした。

移籍2年目の今季は主軸として期待された。春季キャンプでは居残りで振り込み、逆方向の打球にも自信を深めていた。しかし3月11日のソフトバンクとのオープン戦で死球を受け左手を骨折。「凄いひねくれそうになることもあった」と、開幕は故障班で迎えた。

5月2日にファーム・リーグで実戦復帰したが、不運は続きその後の静岡遠征で右太腿を肉離れ。故障班へ逆戻りとなった。もどかしい日々が続き「もうやりたくない。マジでやりたくない」と練習が嫌になることもあったが、阿部前監督に教わってきた言葉が支えた。「それ（ケア）も含めてプロ野球選手」。練習前に体を温める意味も込めて体幹トレーニングを取り入れるようにした。完治した今も続けており、「ちゃんとプロとして意識しないといけないなっていうのはずっと思ってます」と感謝した。

チームは連敗を2で止め、リーグ首位をキープ。ヒーローインタビューでは「交流戦MVPに向けて頑張ります」と、半分冗談で14日の最終戦の活躍も誓った。（村井 樹）