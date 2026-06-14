敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発。初回に14号先頭打者ホームランを放った。

怪我？ そんなの関係ない。そういわんばかりの衝撃アーチだ。

初回先頭の第1打席。相手右腕バークが投じた2球目だ。高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっという間に右翼席へ着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）で、打たれたバークも一瞬で被弾を覚悟した様子だった。手応え十分の様子で見つめた大谷は、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。

中継した米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況、スティーブン・ネルソン氏は「サウスサイドに先頭打者のレーザービームだ！ シカゴでの先頭打者弾のハイライトにまた一つ、新たな映像が加わりました」と興奮。解説を務めたエリック・キャロス氏も「（ホームランの）他になにか予想できたかい？ 本当にさ」と語った。

13号を放った11日（同12日）の試合で途中交代。左膝の炎症とされ、12日（同13日）の試合は欠場していた大谷だったが、問題なしを結果で証明した。



（THE ANSWER編集部）