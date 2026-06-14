◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

リチャードはベンチの期待に見事に応え、最高の結果を出した。しかも最初の打席のファーストスイングで。

２回１死、隅田の１ボールからの２球目、インコース低めのストレートを左翼スタンドへ運んだ。隅田とはソフトバンク時代の２４年５月以来、６打席目の対戦だという。約２年ぶりとなると互いに相当、印象も変わってきているはず。加えてファームから昇格して今季初打席。そこで慎重になり過ぎず、チームにも本人にも最高のアーチを放った。

初回に１点を先制しながら、直後の守備ですぐに追いつかれた。連勝中の西武が相手だけに、嫌なムードが漂いかねない場面。このホームランは、また空気をガラリと変え、終わってみれば決勝打になった。

前日は高橋光らに１３三振を喫して完封負け。起爆剤としてスタメン起用されたリチャードが鮮やかな、まさに“一発回答”。この日も隅田に１３三振と苦しい展開だった。２人とも好投手でやむを得ないところはあるが、リチャードの長打力のおかげで、３連敗を免れることができた。（野球評論家・清水 隆行）