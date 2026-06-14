【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。

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前人未到の５大会連続Ｗ杯に臨むＤＦ長友佑都も、本番へ全開モードに突入した。「４年間、カタールＷ杯で悔しい思いをして、ここまでふつふつと沸き上がる思いでやってきたので。もちろん苦しいこともありましたけど、乗り越えて今があるので、それを全てぶつけるだけですね」と闘志を燃やした。

過去４大会は絶対的なレギュラーとして臨んだが、今回はチームの精神的な支柱としての役割も担う。２４年３月に代表復帰後はピッチに立てない時間も長く、時に批判の声も浴びたが、日の丸を背負って戦うことの尊さを誰よりも知る鉄人にとっては、その言葉すらも力に変えられる。この４年間の歩みに「苦しいことは多かったですね。正直、苦しいことの方が多かったですけど、まあ、その分強くなりました。たくさん叩かれた時もあるし、批判された時もあるし、それでもそれをエネルギーに変えて、まあ、僕にとっては“仙豆”（漫画ドラゴンボールに出てくる栄養価の高い豆）なんでね。それを乗り越えて強くなってきたので、このＷ杯で皆さんにお見せしたいなと思います」と自信を見せる。唯一無二の経験値の全てを日本代表に還元し、Ｗ杯優勝のために全ての力を注ぐ。