◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。

３点のリードをもらって上がった１回裏のマウンド。先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振を奪った。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三直。３番のベニンテンディも一ゴロに打ち取った。

５月２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦から３登板連続で白星を手にしてこの日を迎えた山本。前回登板の６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では、初回に２安打を浴びて１点の先取点を与えたが、１回２死三塁から８回まで圧巻の２２者連続アウトを奪い、８回２安打１失点で３連勝となる６勝目（４敗）をつかみ、「全体的にすごく良くなってると思う」と手応えを口にしていた。

この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）に途中交代し、前日１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した大谷翔平投手（３１）も２試合ぶりにスタメン復帰。いきなり１４号先頭弾を放って先取点をたたき出すと、マンシーも１５号２ランで続いて３点の援護点をもらった。