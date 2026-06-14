「全日本大学野球選手権・準決勝、関大４−３国学院大」（１３日、神宮球場）

準決勝が行われ、１９７２年以来５４年ぶり３度目の優勝を狙う関大が国学院大にサヨナラ勝ちし、９１年大会以来３５年ぶりの決勝進出を決めた。３−３の九回に４番・山本峻輔外野手（３年・延岡学園）が「人生初」のサヨナラ打。先発の今秋ドラフト候補・米沢友翔投手（４年・金沢）は発熱で体調が優れない中、５回１失点と奮闘した。１４日の決勝の相手は、くしくも前回優勝時と同じ慶大となった。慶大は５年ぶり５度目の頂点を目指す。

白球が左前に落ちると、関大ナインは一斉にベンチから飛び出した。崩れ落ちる投手の横で歓喜の輪ができる。劇的な幕切れで王手をかけた。

試合を決めたのは４番のバットだった。同点の九回、前の打者は敬遠で２死一、三塁に。打席を迎えた山本はここまで３三振１四球と快音はなかった。「何もなかったことにして、ここで返せば」。追い込まれてからの３球目、国学院大のエース・藤本士生投手（３年・土浦日大）の浮いたスライダーに狙いを定め、うまく合わせた。

打球の行方を目で追いながら、右手を突き上げ走り出す。人生初のサヨナラ打。仲間にもみくちゃにされ「今までの野球人生で一番気持ち良かった」と最高の笑顔を見せた。

エース・米沢は発熱の影響もあったが、「大丈夫」と登板を志願。５回４安打１失点、７７球を懸命に投げ抜き、百合沢、中原につないだ。チーム一丸でつかみ取った白星。山口高志をエースに擁した１９７２年以来、５４年ぶりの大学日本一にあと１勝とした。

決勝の相手は当時と同じ慶大。小田洋一監督（６０）は「慶応さんと決勝戦を神宮球場でできるのは夢のようなこと。選手、スタンド一体となって全力で戦うだけ」と闘志を燃やした。全国大会の決勝は初めてだという宮本青空内野手（３年・報徳学園）は「特別感を持ちながらも平常心を忘れず頑張りたい」。チーム一丸で、新たな歴史の一ページを刻む。