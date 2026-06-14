「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）

９月開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、女子８００メートル決勝で日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝が２分１秒５４で３連覇を果たし、日本陸連が定める選考基準を満たして代表入りを決めた。同１００メートル障害決勝は中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７で初優勝し、代表に決まった。男子１００メートル決勝は多田修平（住友電工）が１０秒１７（追い風０・１メートル）で５年ぶり２度目の優勝を飾り、代表入り。男子４００メートル障害予選で、後藤大樹（京都・洛南高）が４８秒３１のＵ２０（２０歳未満）日本新記録を樹立した。

苦しみを乗り越えた先に、涙と笑顔の３連覇が待っていた。久保が優勝し、アジア大会の代表に内定。「自己ベスト（１分５９秒５２）ではないが、ここまで帰ってこられたという安心感があった。今回の３連覇は貴重。３連覇の中で一番うれしい優勝」と喜んだ。

社会人デビュー戦だった５月の木南道孝記念は７位。「もう無理だと思いかけて、心が折れた」という。しかし、所属する「ＴＷＯ ＬＡＰＳ」のチームメートに「励ましてもらって元気になった」。仲間への感謝も込めたレースで頂点をつかんだ。

いとこでサッカー日本代表のＭＦ久保建英が、日本時間１５日早朝にオランダ戦を迎える。見るかを尋ねられると「見ます！」と即答。「明日までは陸上で、あさってからはサッカーっていう形にしていただきたい」と、元気いっぱいだった。