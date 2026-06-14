◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・Ｗソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、復帰戦で不安を吹き飛ばす出場３試合連発の１４号先頭打者アーチを放った。

０―０の初回先頭。ブーイングで迎えられた大谷は１ボールから右腕バークの２球目、９４・２マイル（約１５１・６キロ）直球を捉えると、打球速度１０９・６マイル（約１７６・４キロ）、角度２６度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）であっという間に右翼席へ。あまりの鉄人ぶりに球場は騒然となった。これでシーズン３１発ペースだ。

大谷の先頭者弾は５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦で菅野智之投手（３６）から放って以来で今季５本目。通算では２９本目とした。メジャー通算３００号まで残り「６」。月別最多の本塁打をマークしている６月に通算６６本目となった。

大谷は１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表した。

１２日（同１３日）の試合も大事を取って治療に専念となった。この日、大谷は満を持して復帰。試合前には投手調整のキャッチボールを３日ぶりに行い、左膝の動きを確認。走塁練習でも感覚を確かめた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」としながら「（出場は）本人の意向もあったし、トレーナー陣の判断もあった。おとといの試合では予防的な意味で途中交代させたし、昨日は治療を受けた。今日は状態がとても良く、出場しても悪化することはないという確信がある。打撃に関してはとても良い状態だと思っている」と説明していた。

「打者・大谷」は得意の６月に今季も試合前の時点で３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点と好調だった。アクシデントがあっても、勢いは止まらない。試合前のクラブハウスで笑顔であいさつを交わしていた先発の山本由伸投手（２７）のことを援護する一発にもなった。