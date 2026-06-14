「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

投球数は３。その間、わずか１分２０秒。ただ、その３球がどれだけ大きかったことか。緊急登板の阪神・木下里都投手が魅せたスーパーリリーフ。１５７キロの剛速球と雄たけびが、虎にまとわりつく“連敗の空気感”を振り払った。

「緊張したんですけど、難しいことは考えずに、ただただ自分が本当に自信のある球を投げてっていう感じですね」

ヒーローの出番は不測の事態でやってきた。六回に１点差に迫られていた中で迎えた七回だ。この回から登板した畠が右手中指の違和感を訴えて緊急降板。木下が急きょマウンドに上がった。

託された状況は２死一、二塁、打者は４番・太田、カウント２−１。同点、さらには逆転と勢いづく敵地が、場面をさらに難しくさせる。初球が外れて、カウント３−１になり、さらに敵陣が沸き立つ。２球目、フォークをきっちり落としきって空振り。これでフルカウント。ここで木下の頭にあったのは、肩を作っていたブルペンで指揮官にかけられた言葉だ。

「藤川監督も『自信のある球を投げてこい』とわざわざ言いに来てくださった」。選んだのは１５７キロの直球。自信を持ってゾーンにぶち込んだ。太田のバットが空を切るやいなや、虎党の大歓声を背に木下はほえた。「ほえました（笑）」と、ちゃめっ気たっぷりに振り返ったが、魂の叫びが成し遂げた仕事の大きさを物語った。

送り出した藤川監督は「（緊急登板は）選手にとってはチャンス」と表現し、「監督の立場としては、彼はチャンスを生かしたと思います」と評価。「ピンチはチャンス」をつかみ、連敗を４で止める勝利に貢献した右腕をねぎらった。

試合後は初ヒーローインタビューも経験。「一番緊張した」と笑う表情には、達成感に満ちた汗が光る。先発・中継ぎの両方をこなす今季だが「しっかり切り替えている。難しさはあまりない」と頼もしい。湯浅、門別、そして畠も抹消の見込みと痛い離脱が続くブルペン陣に、火の出るような剛速球が光をともした。