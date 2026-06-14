「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

連敗中の重い空気を鮮やかに吹き飛ばした。阪神は佐藤輝明内野手（２７）が初回、左中間へ決勝打となる先制の適時二塁打を放ち、連敗を「４」でストップ。自身６試合ぶりの打点で、決勝打は両リーグで最多となる９度目となった。巨人も勝ったため首位奪取とはならなかったが、頼れる４番が負の連鎖を断ち切る価値ある一勝となった。

重苦しい雰囲気を一振りで消し去った。４連敗中、５試合連続で４得点以下、初回から後輩のけん制死…。負の連鎖が続いてもおかしくない状況で、佐藤輝が好機をものにした。「チャンスだったんで、いい当たりになって良かったです」。決勝の適時二塁打で６試合ぶりの打点。この快音が連勝街道を呼び込む。

初回、先頭の福島が左前打で出塁しながらけん制でアウトになった。左翼席の虎党からは思わずため息が漏れる。まだ阪神に流れは来ないのか。一瞬、そんな空気が漂ったが、２死から森下が二塁打でチャンスメークすると、光が差した。２メートル超えの長身右腕・ジェリーの速球を流し打ち、左中間フェンス直撃の先制適時二塁打。「良かったです」。塁上でポンポンと手をたたき、喜びの感情を表現した。

結局、これが決勝打。両リーグ最多の９度目の決勝打と、やはり勝負強い。６月は今季初の２試合連続無安打もあり、９試合に出場して３０打数８安打で打率・２６７、１本塁打、５打点。“三冠男”にしては少し物足りないように映るが、４試合連続安打に８試合ぶりのマルチ安打と状態を上げてきた。

まだ連続無安打がなかった５月。その秘訣（ひけつ）を明かしていた。「一日、一日、また新しい日でという感じでやってるんで、いいんじゃないですか」。一喜一憂しない。これはキャリアを積むごとに、心がけていたことだった。「悪い時に頑張れるというのが大事」。チームとしても、個人としても今が、今年初の“その時”なのかもしれない。一つの壁を乗り越えようとしている。

気づけば、交流戦はほぼ休みなく戦っている。雨天中止などもあり、甲子園から博多、そして大阪へと移動の繰り返しだった。少なからず疲労も感じているだろう。コンディションの整え方はＷＢＣ期間中、大谷から聞いた。「練習をしない日もあると言っていた。練習も大事ですけど、コンディションを整えることも大事」。グラウンド入り後は入念にストレッチをする。日々の積み重ねを結果につなげている。

チームは４連敗で止めた。交流戦の負け越しは決まっているが、セ・リーグは激しい首位争いが繰り広げられている。苦しい期間もベンチの雰囲気は「大丈夫です」と大きな変化はなかった。一度へこんでも、再びはい上がれるのが猛虎の強みだ。パ・リーグとの戦いも残り３戦。全て勝ってリーグ戦再開といきたい。

◆京セラ１５０勝 阪神は今季土曜日の試合で１０勝１敗１分け、勝率．９０９と勝ちまくっている。デーゲームでも１８勝６敗１分け、勝率．７５０と好調だ。また準本拠地として使う京セラドーム大阪で、通算１５０勝となった。