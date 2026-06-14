モデルでタレントの藤田ニコル（28）が13日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜 後9・00）に出産後ラジオ初出演し、現在の生活や出産時のことを話した。

今回は藤田が産休中のため、「タイムマシーン3号」の山本浩司と関太が先週に続きピンチヒッターで出演。2週前にはボイスメッセージで声は流したが、やり取りは出産後初という。

藤田は、まず「ねむ〜い」と言い「2時、5時、9時…そんな毎日です」と細切れの睡眠であると明かしながらも「でも、慣れてきて。お宮参りも終わったし、お出掛けも高島屋に内祝い買いに行ったり、一緒にお出かけてしてみているよ」と話し、「今月ラジオに行こうかなと思っている。意外と今だったら、寝てくれているから。ミルクの時間をかかみ合わせれば行けるんじゃないかな、お散歩がてらにラジオ行くくらいの感じで」とラジオ復帰も近いことをうかがわせた。

他の子と比べて自分の子供は？と聞かれると「かわいい。みんなかわいいけど、かわいすぎるかもしれない。思ったよりかわいいし、もちろん仕事に戻るんだけど、仕事に戻りたくない気持ちも分かってきた」と明かした。

出産時には「前日に入院して、いろいろ処置して、その処置の刺激で陣痛が来ちゃって、朝まで耐えるという。担当の先生に取り上げてほしかったから、負けず嫌いだから、無痛入れるまでちょっと我慢しちゃって、朝まで耐えて、先生来てから麻酔入れて、そこからはすぐかな」と説明。

初めて我が子を見た瞬間は「ビビるよね。自分の体の中で、ちっちゃな爪とか全部、人間が出来上がっていたことにもびっくりだし、お腹に向けてしゃべってはいたが、本当にいたんだ、みたいな。この10カ月間の記憶がフラッシュバックするみたいな感じ。出てきた時には。尊い」と思ったとし、夫の俳優・稲葉友も「初めて見た時、お互い泣いていた。あと、頑張らなきゃ、みたいな気持ちに…衝撃的だった」と語った。

また、出産後、一番の変化はエゴサをやめたことと言う。携帯を開いても、子供が泣くと見続けることができないと明かし、今は「子供を見ていたい。いい効果かもしれない」と母としての思いを口にしていた。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚。今年5月1日に第1子女児出産を報告した。