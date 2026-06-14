「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

試合後の阪神・高橋遥人投手は「力不足」、「しっかりしたい」と繰り返した。６回３失点の降板は心から喜べぬ１勝。それでも８勝目でリーグ単独トップに立ち、チームの連敗を止めるのは今季４度目だ。１０年の能見以来、球団１６年ぶりの開幕８連勝だ。

悔いを残したのは４点リードで迎えた六回のマウンドだった。先頭の中川から山中、西川の３連打で１点を失った。１死後、宗に右前適時打を浴びるなど、突如崩れて１点差まで詰め寄られた。前回５日の楽天戦でも七回に４連打で失点。５月２２日の巨人戦でも同回に３連打で３点を失った。

「走者が出て劣勢になった時に、覆せる実力がないからああなるんだなと。力と力の勝負になった時にまだまだというか、圧倒はできない。それどころか圧倒されている」。開幕から４完封などフル回転してきた左腕。蓄積疲労も隠せないが「走者を背負うとカウント不利になる。それも自分に自信がないから」と反省ばかりが口を突いた。

初回には山中の打球を右手首付近に受けた。試合後には患部をテーピングで固定しながら「大丈夫、全然」と軽症を強調。開幕から無傷の８勝にも「成績で言ったらそうですけど、今日は無傷ではなかった。傷ついた。皮膚を強くするみたいに、もっと強くしたい」と独特の表現で成長を誓った。チームを支える連敗ストッパー。悔しさを糧にさらなる高みに向かう。