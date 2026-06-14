◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ドジャース戦の試合前に“恩師”と再会し、言葉を交わした。

ヤクルト時代の監督、選手などの間柄だった小川淳司氏は「こっちに来る前から『メジャーに行ったら応援に行かせてもらうから』ということは言っていまして。行こうと計画していた時にけがをしてしまったので、（行くかどうか）最後の最後まで迷ってたんですけど、ベンチに入っているということで今回来させてもらいました」と説明。村上との会話については「やっぱりけがというのは再発しないようにしないといけないんじゃない？ と。本人も重々分かっているみたいだし、俺が言うことじゃないけど、一応去年脇腹をやった時に再発したという苦い経験があるから」と思いやった。

５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を痛めた村上だが、すでにスパイクを履いての動きも再開しており「（復帰まで）順調にいけば、４〜６週と言われている。その間に何事もなく、リハビリのメニューを慎重にやって行きたい」と７月上旬に向けて前を向いていた。