◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日・準決勝 慶大5―2東北福祉大（2026年6月13日 神宮）

準決勝2試合が行われ、慶大と関大が決勝に進んだ。慶大は今秋ドラフト上位候補の左腕・渡辺和大投手（4年）が、大会記録に並ぶ8者連続三振を含む15奪三振、7回まで無安打投球で、連覇を狙った東北福祉大を下した。関大は4番・山本峻輔外野手（3年）のサヨナラ打で国学院大に4―3で勝利。14日の決勝は慶大が5年ぶり5度目、関大が54年ぶり3度目の優勝を狙う。

慶大のエースが圧巻の投球で決勝に導いた。最速151キロ左腕・渡辺和が公式戦自己最多の15三振を奪った。7回1/3を1安打1失点。「（記録は）気にしていなかった。一球一球丁寧に投げた結果」と笑顔を浮かべつつも最後まで冷静だった。

2回先頭から4回2死まで8者連続三振。01年に元阪神の筒井和也（愛知学院大）が残した大会記録に並んだ。8人中5人の空振り三振がカットボール。曲がる寸前まで直球と同じ軌道で、打者は見極めが難しい。「握りは（直球と）一緒で、指先の間で角度だけ変えている」と説明した。曲がり幅も一般的なカットボールより大きく、相手にはスライダーのようにも映る。東北福祉大の山路哲生監督は「打者は真っすぐとスライダー（カットボール）が同じように見えると。素晴らしいというよりプロの投手と対戦しているみたいだった」と脱帽した。

今春のリーグ戦では9試合に登板し、最優秀防御率、最多勝、最多奪三振、ベストナインの投手4冠に輝いた。中2日の登板も物ともせず。早慶戦では3連投も経験し、堀井哲也監督や上田誠コーチも「止めないと投げ続ける。昭和の投手」と口をそろえた。

巨人・浅野と同期だった高松商時代は届かなかった日本一まであと1勝。「（優勝は）実力だけではなくて、いい仲間といいチームがいないと獲れない。全身全霊で頑張ります」とフル回転を誓った。（片山 和香）