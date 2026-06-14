◇第75回全日本大学野球選手権 準決勝 関大4―3国学院大（2026年6月13日 神宮）

準決勝2試合が行われ、関大と慶大が決勝に進んだ。関大は4番・山本峻輔外野手（3年）のサヨナラ打で国学院大に4―3で勝利。慶大は今秋ドラフト上位候補の左腕・渡辺和大投手（4年）が、大会記録に並ぶ8者連続三振を含む15奪三振、7回まで無安打投球で、連覇を狙った東北福祉大を下した。14日の決勝は関大が54年ぶり3度目、慶大が5年ぶり5度目の優勝を狙う。

何の因果か、歴史は繰り返す。その物語を演出することになる関大4番・山本は迷っていた。「全然当たらん」。3三振で迎えた同点の9回。2死一、三塁で打席が回り、初球はセーフティーバントで意表を突こうとした。しかし、2球で追い込まれて腹をくくる。「ここで還せば、ええとこ取りや」。変化球に狙いを絞り、低めの落ち球に合わせて体を沈める。そうして捉えた打球は、左前で弾むサヨナラ打となった。

偶然にも決勝の相手は、前回優勝の72年と同じ慶大に決まった。54年前、完封で優勝投手に輝いた元阪急の山口高志氏は現在、アドバイザリースタッフとして投手陣を指導している。その薫陶を受けた米沢、百合沢は全国屈指の左腕に成長。強打の国学院大を3投手で3失点に抑え、ネット裏で観戦していた大先輩を喜ばせた。

大会中、山口氏は「俺は1人で投げてたで」と昔話で選手たちを笑わせた。ただし、今回の決勝は総力戦が必至だ。中1日で先発した米沢は5回降板後に発熱を訴えて病院に直行。「慶大相手にエースが完封勝利」という54年前と同じ筋書きは厳しい状況になった。

殊勲の山本は「必死に応援してくれる選手たちのためにも結果で応えたい」と言葉に力を込める。最後は投打で支え合い、レジェンドが54年前に見た景色を部員全員で再現する。 （河合 洋介）