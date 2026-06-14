経済産業省は、東京電力の福島第一原子力発電所の事故後、初めて、原発を建て替える具体的な数値目標をまとめた。

ＡＩ（人工知能）時代に増える電力需要に対応するため、安全性を確保しつつ着実に整備を進める必要がある。

有識者会議に示された目標案によると、廃炉を決めた原発について、２０４０年代までに２〜５基を建て替え、５０年代までには計１１〜１４基へと上積みする。今夏にも正式に決めるという。

政府が新目標を打ち出したのは、現状では原発の供給力が不足する見通しであるためだ。

昨年策定のエネルギー基本計画では、これまでの原発政策を転換して、最大限活用する方針を打ち出し、電源に占める原発割合を４０年度に２割程度に引き上げた。

だが、運転可能な３３基のうち１５基が、５０年度までに運転開始から６０年を迎えるため、新たな原発の整備が必須となっていた。

建て替えには、調査から稼働までに約２０年かかるとされ、時間的な余裕はない。電力会社が具体的な検討を進める上で、政府が目標を示した意義は大きい。

電力会社は、１兆円を超えるような巨額の建設費には二の足を踏む傾向がある。公的な融資制度の拡充など政府の支援も強化していくべきだ。安全性を高めた次世代革新炉の開発も進めたい。

中東危機でエネルギー安全保障の重要性も問われている。燃料の大半を海外に頼る日本にとって、準国産エネルギーで脱炭素にも資する原発の活用は不可欠だ。

原発の新設は０９年に稼働した北海道電力の泊原発３号機が最後だ。先細りが懸念される技術者や研究者についても、これを機に、育成する環境を整えてほしい。

ただし、建て替えを円滑に進める上で、課題は少なくない。

候補地には福井県の関西電力美浜原発や、鹿児島県の九州電力川内原発が挙がっているという。

まずは地元の同意を得るために丁寧な話し合いが欠かせない。地域経済の発展や災害時の避難路など、住民が納得できる取り組みを広げていくことも大切だ。

原発を活用していくには、稼働に伴って生じる使用済み核燃料の処理も先送りできない課題だ。

核燃料サイクルの要となる工場の完成時期は、１９９７年に予定されていたが、延期が続いている。高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定も遅れている。国は前面に立ち、解決の道筋をつけなければならない。