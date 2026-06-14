来春の統一地方選に向けて、中道改革連合と立憲民主党、公明党の野党３党が先月、「政策の共通指針」を発表した。

しかし、そこに盛り込まれている内容は、当たり障りのない曖昧なものばかりで、空疎に響く。

３党がまとめた共通指針は、「命と暮らしを守る」「未来を担う人への投資を進める」「平和・共生・人権を守る」など五つの柱で構成されている。

「命と暮らしを守る」の項目では「物価高、災害、介護、子育て、孤立、貧困など、住民の命と暮らしを脅かす課題に正面から向き合う」と記されている。

また、人への投資に関する項目も「一人ひとりの能力と意欲が活かされるよう、人への投資を進める」という言葉だけ。五つの柱のどれも具体策への言及はない。

この内容でどうやって有権者の共感を得るつもりなのか。

３党の幹部は当初、共通の政策を作ろうとしたが、意見を集約できずに断念した。結局、３党の誰もが受け入れられる抽象的な内容になってしまったという。

統一地方選では、来年４月前半に大阪府など８道府県の知事選などが行われる見通しだ。後半は市区町村議選などが実施される。

地方では社会の担い手が減り、市町村の多くが医療や介護など公共サービスの維持に苦慮している。十分な税収がなく、老朽化した道路や橋などインフラの修繕がままならない自治体もある。

そうした地方の窮状を打開するための策を提案するのが、責任政党の役割だろう。野党３党は政策を練り直し、現実的で説得力のある案を示すべきだ。

一方、統一地方選に向けた３党の体制も違和感が拭えない。

参院議員でつくる立民と公明は、候補者をそれぞれ独自に擁立する方針だ。他方、衆院議員で構成する中道改革は、現段階では独自の候補擁立に慎重で、立民と公明の支援に回る方向だという。

衆院で野党第１党の中道改革が独自候補の擁立を見送れば、その存在意義が問われよう。

３党の合流論も宙に浮いている。公明は、衆院議員の公明出身者だけが中道改革に議席を置いているのは不自然だとして、参院議員の合流に前向きだ。これに対し立民は、中道改革の党勢が低迷しているため、合流に及び腰だ。

３党のいびつな関係は、与党にとって好都合だろう。巨大与党に対抗し、政治に緊張感をもたらす強い野党は、いつ現れるのか。